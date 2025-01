El Oficial Gordillo y Camilo le apuntaron al jurado de los premios «Carlos»

Tras darse a conocer las nominaciones para los premios «Carlos 2025», los humoristas pusieron el grito en el cielo. El primero fue Miguel Martín (Oficial Gordillo) y ahora se sumó el cordobés Camilo Nicolás, quien escribió un duro posteo en sus redes donde cuestionó la decisión de no incorporar la categoría «Mejor Humorista» y le apuntó al jurado.

El enojo llegó cuando el cómico se enteró que no estaría nominado por su labor artística.

«Hoy se dieron las nominaciones de los Premios Carlos, y no existió la terna ‘mejor humorista’, ni ‘mejor stand up’. En tierras donde el humor es característica principal de quienes pisamos este suelo, las ternas no existieron. No es un error, es una decisión»; expresó el humorista, quien consideró que se trató de un «ninguneo».

Pero lejos de quedar allí, Camilo también contó que al Flaco Pailos y a Gordillo les ocurrió lo mismo y recordó que Pedro Alfonso estuvo liderando la taquilla durante doce años sin recibir el «Carlos de Oro».

Horas antes de la difusión de los ternados, Miguel Martín (el actor que encarna al Oficial Gordillo y que ganó el último Carlos de la Gente) decidió bajarse de la ceremonia por sus diferencias con el jurado.