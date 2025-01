L-Gante y Wanda Nara confirmaron su separación: “Esta novela ya fue”

Buenos Aires. Unos minutos antes de las cinco de la tarde del domingo, Wanda Nara reapareció en sus redes sociales para contar que habían puesto punto final a su relación amorosa con L-Gante. Luego de la conductora, él hizo lo propio y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram confirmando la separación.

“Esta novela ya fue, termínenla sin mí”, escribió el cantante junto a un emoji de unas manos haciendo el gesto de un corazón. “Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones”, aseveró el cumbiero junto a una foto frente a frente con la animadora.

El duro mensaje de Elián Valenzuela, el verdadero nombre del artista, fue acompañado por una de las tantas postales que la pareja se tomó en Francia, más precisamente en el DisneyLand de París.

El posteo fue acompañado por un fragmento de su canción “Vivimos como capos”. “Porque pa’l que no' dijo que no/ Que vea que lo logramos (eh)/ Y para el que se viró/ Que no crea que olvidamos”, canta en un tema en el que está acompañado por otros artistas urbanos como Ele A el Dominio y Julianno Sosa.

La decisión de comunicar su ruptura llegó luego de varios días en los que circulaban las versiones de que su vínculo estaba terminado. “Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia”, puso la conductora de Love is blind.

“Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos”, afirmó, luego de aterrizar en Buenos Aires después de su viaje a Punta del Este.

Un día antes el propio L-Gante había dado pistas de que su noviazgo con la empresaria no atravesaba un buen momento a través de su cuenta de Facebook.

En una de las publicaciones más llamativas que realizó, el artista compartió una imagen que compara dos momentos icónicos del actor Robert Downey Jr.: uno, vestido con el mono carcelario de su época más oscura, y otro como el carismático personaje de Tony Stark, con los brazos abiertos ante un paisaje desértico. La frase que acompañaba el posteo era un eco de la situación que estaba viviendo el propio Elián: “La vida de un hombre empeorará antes de mejorar. Llegará al fondo del océano como la roca más pesada y va a salir a flote de regreso a la superficie como un motor propulsado por un cohete. Debes tener paciencia”.

Horas después, el cantante subió otro posteo, esta vez citando un mensaje que decía: “Busquen con quién progresar, no con quién perder el tiempo”. La frase, aunque breve, resonó como un dardo envenenado en medio de los rumores de un distanciamiento con la exesposa de Mauro Icardi. La publicación acumuló miles de reacciones y cientos de comentarios especulativos, algunos de ellos sugiriendo que las palabras eran una crítica velada hacia la mediática empresaria.

El tercer mensaje fue quizás el más categórico. Citando una frase compartida por una página llamada Desvelate Conmigo, escribió: “Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental ya no es negociable”.