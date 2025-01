Fernández Díaz ganó el prestigioso Premio Nadal

España. Jorge Fernández Díaz ganó el Premio Nadal, uno de los más prestigiosos en lengua española. El escritor argentino es uno de los autores contemporáneos con mayor llegada al público, con historias que conmueven, que estremecen, o que se meten en los vericuetos de la política por los caminos del género policial.

Así es que en su 81ª edición, el escritor y periodista se llevó el premio por una obra autobiográfica: El secreto de Marcial. La novela, que será publicada por Editorial Destino el próximo 5 de febrero, se centra en la figura enigmática de su padre, Marcial Fernández, y en la comunidad española emigrante en Argentina. El premio, dotado con 30.000 euros, fue anunciado durante la tradicional velada literaria del 6 de enero en Barcelona.

La relación con su padre no fue fácil. El autor supo contar que el padre se opuso de manera tajante a su vocación. “Cuando se dio cuenta de que yo quería ser escritor me dio por perdido. Pensaba que, en realidad, yo no quería trabajar. Vinculaba la literatura y el periodismo con la holgazanería. Me combatió con palabras y también con indiferencia, y estuvimos muy alejados seis o siete años”, le dijo al periodista español Juan Cruz para su libro Literatura que cuenta.

Allí, Fernández Díaz también contó que fue otro libro lo que lo reconcilió con ese padre difícil. El autor era un joven periodista y empezó a publicar, en el diario donde trabajaba, un folletín, una novela por entregas. Era una historia policial protagonizada por un tal Emilio Malbrán. “Bueno, pues un día suena el teléfono en la redacción y era mi padre que me dice: “Jorge, me preguntan acá en el bar (trabajaba de mozo en el bar ABC, donde Pugliese había estrenado algunos de sus tangos) si va a recuperar el dinero o no”. “¿Quién, papá?”, le digo yo, “¿de qué me estás hablando?” “Los clientes me preguntan si Malbrán va a recuperar el dinero.” Yo me quedé frío: “Sí, deciles que sí, te puedo garantizar que lo recuperará en el capítulo siguiente”, le respondí. Y se me llenaron los ojos de lágrimas”.

La comunidad española

Fernández Díaz, quien participó en el certamen bajo el seudónimo de Daniel Ocampo y con el título provisional Marcial, expresó su emoción al recibir el galardón. Durante la ceremonia, el autor recordó sus raíces familiares y destacó la importancia de la comunidad española en Argentina, describiéndola como “inmensa, olvidada y hoy en vías de extinción”. En sus palabras, la novela busca rendir homenaje a esta comunidad y explorar la compleja relación con su padre, a quien describió como “la persona más misteriosa” de su vida.

El escritor, conocido por su exitosa novela Mamá publicada en 2001, explicó que en aquella obra su madre, Carmina, una asturiana que emigró a Argentina a los 15 años para escapar de la pobreza de la posguerra franquista, ocupaba el centro de la narrativa.

Sin embargo, su padre, Marcial Fernández, apenas aparecía como un personaje secundario. En esta nueva obra, Fernández Díaz se sumerge en los secretos de su progenitor, un hombre hermético cuya relación con su hijo estuvo marcada por el silencio y la distancia emocional.

“Mi padre no tenía las herramientas para comunicarse conmigo, y su única manera de hacerlo fue a través de los clásicos del viejo Hollywood, películas que solíamos ver juntos”, confesó el autor. Desde la muerte de Marcial Fernández en 2005, el escritor sintió la necesidad de abordar su figura en la literatura, describiéndolo como “una especie de fantasma literario” que lo desafiaba a escribir sobre él.

El secreto de Marcial, ha asegurado el autor, era una asignatura pendiente que tenía con su padre como figura paradigmática de una generación de padres que no podían comunicarse con sus hijos, aunque ha asegurado en rueda de prensa: “Todavía hay hombres a lo que les cuesta comunicarse con sus hijos”, dijo. Porque “Fueron hombres duros, no entrenados para esa función”.

La novela, que transcurre en una Buenos Aires distinta a la que conoció Marcial, combina una investigación familiar con un viaje que lleva al lector hasta Asturias, tierra natal de su padre. Según explicó Fernández Díaz, el relato no solo aborda la vida de su progenitor, sino también la historia de la comunidad española en Argentina, cuya relevancia histórica ha ido disminuyendo con el paso del tiempo.