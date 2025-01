«Suspendan la boda», el esperado regreso de Nazarena Vélez

El elenco de la obra «Suspendan la Boda» disfruta del éxito de la temporada de verano en Villa Carlos Paz. Se encuentra entre las cuatro obras con más espectadores y es encabezada por Nazarena Vélez y Barbie Pucheta.

A sala llena y ovacionados por el público, se presentan con una comedia romántica para disfrutar en familia.

Las funciones se realizan de miércoles a domingo a las 21:30 horas. en el Teatro Candilejas.

Nazarena Vélez dialogó con EL DIARIO y sostuvo: «Hace más de 10 años que no subía al escenario con mi hija, me encanta la pisada escénica que tiene. Es una actriz que contrataría, por más que no sea mi hija. Las escenas fluyen con las miradas, al igual que con el Bocha que nos conocemos y Facu, que ya lo adoptamos y es parte de la familia».

«Es una comedia distinta, las autoras han sido muy amorosas conmigo y me han permitido meterme. Tenemos una comedia distinta y eso me encanta, es romántica y disparatada. El escenario tiene una magia especial, Barbie se viene sintiendo mal hace algunas funciones pero se sube y se le pasa»; añadió.

Consultada sobre la historia, contó: «Tiene un mensaje muy particular: ¿ qué le dirías a tu yo del pasado? El luchar por los sueños te mantiene vivo, damos el mensaje de ser auténticos. Yo misma volví a casa, el Candilejas me hace sentir como en casa, amo Carlos Paz y Córdoba y me siento muy feliz».