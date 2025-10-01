Bialet Massé: Qué artistas estarán en el Festival de las Barrancas Bermejas

La segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas contará con una programación de lujo y se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Bialet Massé. Se confirmó que comenzó la preventa de las entradas y se anuncia la participación de Bersuit Vergarabat, Estelares, El Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

Los tickets pueden conseguirse a un precio promocional en PaseShow y desde la organización informaron que próximamente se sumarán más artistas a la programación.

El evento se realizará en Avenida Costanera esquina General Paz y se espera una asistencia récord.

Para la primera noche, se anuncia la presentación de Bersuit y Estelares, mientras que la segunda velada tendrá como protagonistas a Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.