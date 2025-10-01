Bialet Massé: Qué artistas estarán en el Festival de las Barrancas Bermejas

Comenzó la preventa de las entradas
Bialet Massé: Qué artistas estarán en el Festival de las Barrancas BermejasLa segunda edición del multitudinario evento contará con una programación de lujo.
La segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas contará con una programación de lujo y se realizará los días sábado 22 y domingo 23 de noviembre en Bialet Massé. Se confirmó que comenzó la preventa de las entradas y se anuncia la participación de Bersuit Vergarabat, Estelares, El Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.
Los tickets pueden conseguirse a un precio promocional en PaseShow y desde la organización informaron que próximamente se sumarán más artistas a la programación.
El evento se realizará en Avenida Costanera esquina General Paz y se espera una asistencia récord.
Para la primera noche, se anuncia la presentación de Bersuit y Estelares, mientras que la segunda velada tendrá como protagonistas a Indio Lucio Rojas, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.