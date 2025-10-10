Charly García estrenó su tema junto a Sting

Buenos Aires / Nueva York. Charly García volvió a sorprender. Esta vez, con una colaboración internacional que une su talento con el de una de las voces más emblemáticas del rock británico: Sting.

Se trata de “In The City”, una reedición de su canción “In The City That Never Sleeps”, incluida originalmente en el álbum Kill Gil (2010), pero que ahora resurge de una forma excepcional.

El tema muestra una fusión armónica entre ambos artistas. La voz de Charly se mezcla con el registro inconfundible de Sting, que aporta una textura cálida y elegante al estribillo.

La letra, íntegramente en inglés, vuelve sobre una ciudad que nunca duerme: un refugio para perderse, pero también para encontrarse. Y mientras Charly se declara parte de ese caos urbano, Sting parece responderle desde su experiencia como “un inglés en Nueva York”, trazando un puente simbólico entre ambos mundos.



Aunque García y Sting se conocieron en 1988 durante la gira de Amnesty International, esta unión tomó forma recién este año. El encuentro decisivo fue en febrero pasado, cuando Sting visitó Buenos Aires para tocar en el Movistar Arena. En ese show, Dominic Miller, guitarrista y productor argentino-británico que trabaja con el ex The Police desde hace décadas, invitó a Charly a los camarines. Allí, entre charlas y anécdotas con Alejandro Lerner y otros músicos, surgió la idea de revivir la vieja canción.

Semanas después, el proyecto empezó a rodar. Miller grabó las guitarras; Diego López de Arcaute, la batería; y Charly se encargó del resto de los instrumentos en los estudios Happy Together Music y Unísono.

En tanto, las partes de Sting y Miller se registraron en Permanent Waves Studios, mientras que la masterización final corrió por cuenta de Ted Jensen, un histórico ingeniero de sonido que trabajó en varios discos del argentino.

La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales y también se editará como simple en vinilo. El lanzamiento llegó acompañado de un videoclip dirigido por Belén Asad, donde ambos músicos aparecen recorriendo la ciudad en taxis, intercalados con imágenes de Miller tocando en un subte: una metáfora visual del tránsito entre mundos y sonidos.

“Esta colaboración surgió de forma natural cuando nos encontramos en los camarines antes de su show”, contó Charly. Y agregó: “Siempre admiré su forma de componer y me pareció que este tema era perfecto para su voz. Me emocionó escucharlo en mi canción.”

Sting, por su parte, se mostró igual de entusiasmado: “Es un honor cantar con Charly. Fue fácil hacerlo con entusiasmo y desde el corazón. Las armonías que compartimos fueron un mensaje musical entre los dos”.

