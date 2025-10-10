Pedro Alfonso celebra 15 temporadas en Carlos Paz junto a Yayo

El próximo 25 de diciembre debutará en el Teatro del Lago la nueva comedia protagonizada por Pedro Alfonso y Yayo Guridi, una dupla que promete encender la temporada teatral 2026 en Villa Carlos Paz.

El espectáculo marcará la 15ª temporada consecutiva de Pedro Alfonso en las sierras cordobesas, consolidando su liderazgo en la taquilla de verano. La obra —cuyo título aún no fue revelado— estará producida por Ezequiel Corbo y Federico Hoppe y buscará mantener el sello de humor familiar y ritmo vertiginoso que caracteriza al actor.

La incorporación de Yayo, uno de los humoristas más populares del país, generó gran expectativa entre el público y la prensa. Su estilo inconfundible, sumado al carisma de Pedro, anticipa una comedia explosiva, pensada para toda la familia.

Carlos Paz se prepara una vez más para recibir a sus grandes figuras del teatro nacional. Y todo indica que este verano, el humor será protagonista absoluto.