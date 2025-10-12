Agapornis hizo bailar a miles en la Fiesta del Alfajor de La Falda

El segundo día de la Fiesta Nacional del Alfajor fue una celebración completa para los sentidos. Desde temprano, los visitantes participaron de actividades recreativas al aire libre, como yoga, paseos en bicicleta y caminatas serranas, propuestas para disfrutar del entorno natural de La Falda.

Durante la jornada, hubo charlas para emprendedores, espacios de degustación y animación para todas las edades, junto con la esperada entrega de premios al Mejor Stand y al Mejor Alfajor. El galardón principal, el Alfajor de Oro, fue para Tubvicio, reconocido por su creación “<PRIVATE_PERSON>Chirimoya Alegre”.

El público también disfrutó de una masterclass de repostería a cargo de Cami Calderón, con degustación incluida, y de un emotivo bloque artístico en el que los Talleres Municipales de Danza mostraron su talento con presentaciones de folklore y ritmos latinos.

Subieron al escenario el Taller de Folklore del PEPAM “Aromito”, con adultos mayores del Centro de Jubilados, el Taller de Ritmos Latinos de barrio Bella Vista, y el grupo Pasiones al bailar, de barrio Dominador, además de La Compañía, escuela de danza dirigida por el profesor Brian David.

La noche tuvo su broche de oro con las actuaciones de Grupo Cristal y Agapornis, que encendió al público con su estilo de cumbia pop. En el escenario N.º 2, la música y el folklore continuaron con Nico Reartes, El Embrujo, Takuara y Emanuel “El Andariego”, participante del programa La Voz.

La jornada cerró entre aplausos, baile y sonrisas, consolidando una edición que sigue sumando visitantes y emociones en cada jornada.