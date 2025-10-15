Pedro Alfonso y Juli Poggio compartirán elenco en el Teatro del Lago

Pedro Alfonso prepara su regreso a la ciudad de Villa Carlos Paz y compartirá elenco con la joven actriz Juli Poggio.

El gran referente del teatro de verano celebrará sus 15 años en las sierras cordobesas y buscará reafirmar un fenómeno que cada año convoca multitudes y se consagra como uno de los grandes éxitos de cada temporada.

Tras su paso por el certamen Gran Hermano, Juli se consolidó como una de las personalidades más populares y dijo: «Estoy feliz de formar parte de este elenco porque amo los desafíos, me encanta el elenco, amo Carlos Paz y estoy segura que lo voy a pasar genial».

Asimismo, se sumará el humorista Yayo Guridi, quien aportará su sello inconfundible al espectáculo como dupla de Alfonso.

De esta forma, se va conformando un elenco que puso fecha de estreno para el próximo 5 de diciembre en el Teatro del Lago y cuenta con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.