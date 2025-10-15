Villa Giardino invita a disfrutar de una “Tarde Peñera” para adultos mayores

Vila Giardino. La Municipalidad de Villa Giardino continúa promoviendo espacios de encuentro y recreación para toda la comunidad. En esta oportunidad, organiza una “Tarde Peñera” especialmente dedicada a los adultos mayores, que se llevará a cabo el sábado 18 de octubre, de 15:30 a 19:00 horas, en el Cine Teatro Alejandro Giardino.

La jornada promete una tarde llena de alegría, música y buena compañía. Habrá bingo, folklore con la artista Paola Andrea Zapata, música en vivo y una merienda a la canasta, invitando a los asistentes a compartir y disfrutar de un momento cálido y participativo.

Con entrada libre y gratuita, el evento busca fomentar la integración, la amistad y la diversión entre los vecinos mayores de la localidad y sus alrededores.

Para más información, los interesados pueden comunicarse al 3548 491 424, en el horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas.

De esta manera, Villa Giardino reafirma su compromiso con el bienestar y la inclusión social de sus adultos mayores, ofreciendo una tarde de encuentro y celebración en un espacio cultural emblemático del pueblo.