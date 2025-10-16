Concierto Orquestal en La Cumbre: un encuentro musical para toda la familia

La Cumbre. Este domingo 19 de octubre a las 19 horas, la música será la gran protagonista en la Sala Caraffa, ubicada en Pje. Tassano 55 de La Cumbre, donde se presentará un Concierto Orquestal de entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a dos destacadas formaciones musicales de la región: la Orquesta Escuela de La Cumbre y la Orquesta Sinfónica de Punilla (OSP). Ambas agrupaciones ofrecerán un repertorio variado que promete emocionar al público con interpretaciones de calidad y un espíritu de colaboración entre músicos de distintas generaciones.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una velada artística única, en la que la pasión por la música clásica y el trabajo comunitario se conjugan para fortalecer los lazos culturales del Valle de Punilla.

El concierto cuenta con el apoyo de la Municipalidad de Huerta Grande, la Municipalidad de La Cumbre y la Municipalidad de Villa Giardino, quienes impulsan este tipo de actividades con el objetivo de promover el acceso a la cultura y la formación musical en toda la región.

Una oportunidad imperdible para disfrutar de una noche de arte, armonía y talento compartido.