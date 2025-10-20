Dos noches de música y alegría marcaron una nueva edición de Cosquín Te Espera

La Plaza San Martín volvió a convertirse en el epicentro de la alegría con una nueva edición de “Cosquín Te Espera”, el tradicional encuentro que combina música, gastronomía y actividades para toda la familia.

Durante dos noches consecutivas, cientos de vecinos y visitantes disfrutaron de shows en vivo, feria de emprendedores y un paseo gastronómico con sabores regionales.

El sábado la fiesta tuvo su punto más alto con Planeador V, banda tributo a Soda Stereo, acompañada por Hello García y Embajadores del Rock. Mientras que el domingo, el ritmo del cuarteto copó la plaza con las presentaciones de Chipote, Maniacos y Beby Funes, cerrando un fin de semana cargado de música y baile.

La propuesta, impulsada por la Secretaría de Turismo de Cosquín, reunió también al Encuentro de Motos y distintas expresiones locales que reforzaron el espíritu festivo y participativo de la ciudad.