Los artistas ganadores de “Córdoba es mi Canción” darán un concierto en el Teatro Real

Córdoba. Este jueves 23 de octubre a las 20, el Teatro Real de la ciudad de Córdoba (San Jerónimo 66) será escenario del esperado concierto “Córdoba es mi Canción”, con la presentación en vivo de los artistas ganadores del certamen provincial de cantautores, seleccionados entre más de 100 participantes de toda la provincia.

Durante esta velada especial, cada artista interpretará la canción con la que resultó ganador del concurso, una obra que además será grabada profesionalmente en estudio y acompañada por un videoclip filmado en el lugar de origen que inspiró la letra y música, reflejando el arraigo territorial y cultural de cada propuesta. Así, se genera un testimonio artístico y audiovisual representativo del territorio cordobés.

El certamen se propuso no solo visibilizar la diversidad musical cordobesa, sino también revalorizar la canción folklórica como parte del patrimonio cultural intangible de nuestra provincia. Para ello, las canciones participantes debían abordar temáticas vinculadas a la identidad territorial, cultural y paisajística de Córdoba.

El concurso dividió la provincia en seis regiones para seleccionar a sus representantes, destacando las particularidades culturales y musicales de cada zona. Además, el certamen contó con un jurado especializado que acompañará a los artistas durante la presentación.