Se vivió una tarde peñera en Villa Giardino

Villa Giardino. El pasado fin de semana se vivió en Villa Giardino una hermosa tarde peñera: hubo bingo, folklore, clases de ritmos y música en vivo.

"Además, junto al acompañamiento de los comercios Manglar, Naturaleza y Sol y Luna, que aportaron productos locales; contamos con un stand informativo sobre celiaquía, promoviendo hábitos saludables y conciencia alimentaria. Organizaron las áreas de Desarrollo Social, Cultura, Deportes y Salud de la Municipalidad de Villa Giardino”, señalaron.