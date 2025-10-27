Se viene la primera edición de La Noche del Tango en Villa Giardino

Villa Giardino. La Municipalidad de Villa Giardino invitó a los vecinos a la primera edición de La Noche del Tango.

"Te esperamos el sábado 8 de noviembre a las 20hs. en el Centro Social de Jubilados y Pensionados de Villa Giardino para vivir una noche única: música en vivo, baile, buena comida y toda la magia del 2x4. En esta primera gala, junto a la Asociación Civil Amigos del Tango de La Falda, compartiremos una velada inolvidable entre socios, amigos y vecinos" destacaron desde el área de prensa local.

Cantantes en vivo y bailarines darán el marco perfecto a una noche que promete emoción, arte y mucha pasión tanguera. Y después del show, "la pista queda abierta para sacarle viruta al piso hasta que las velas no ardan", afirma la invitación.

Las entradas anticipadas podrán adquirirse hasta el 4 de noviembre. El costo de acceso al show + copa de bienvenida tendrá los siguientes valores: para socios $6.000 y no socios $7.500.

En tanto para acceso al show + copa de bienvenida + cena de tres pasos + copa de vino, el costo es: para socios $19.500 y no socios $21.000.

"Reservá tu mesa y llevate un regalo especial para mesas a partir de 6 personas", señala la invitación. Consultas y reservas: 3548 509092 (WhatsApp).