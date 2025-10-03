Interstellar con música en directo: experiencia única en Córdoba

La ciudad de Córdoba se prepara para una experiencia única: la proyección de la película Interstellar, dirigida por Christopher Nolan, acompañada por la interpretación en vivo de la banda sonora compuesta por Hans Zimmer.

El evento se realizará el jueves 9 de octubre a las 19 horas en el Auditorio de la Universidad Católica de Córdoba (Obispo Trejo 323). Las puertas abrirán a las 18:30 y las entradas son generales, con butacas disponibles por orden de llegada.

Se trata de una propuesta inmersiva, en la que los músicos en escena tocarán en simultáneo con el film completo, sin cortes y en idioma original con subtítulos en español.

La función cuenta con las últimas entradas disponibles y promete convertirse en un acontecimiento destacado de la agenda cultural cordobesa.