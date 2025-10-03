Tanti palpita el 7° Campeonato Nacional de Malambo Femenino

Tanti. Del 8 al 12 de octubre, la ciudad de Tanti se vestirá de fiesta para recibir la 7° edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, un evento que reúne a talentosas bailarinas de todo el país y pone en valor las tradiciones argentinas en un escenario serrano.

La actividad central se desarrollará en el Anfiteatro Municipal, desde el miércoles 9 hasta el domingo 12 de octubre, a partir de las 10:00 horas. Allí, el público podrá disfrutar de un espectáculo único que combina danza, música y cultura popular.

Entradas y abonos

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del anfiteatro, con pago en efectivo o transferencia. Los precios son los siguientes:

Entrada general: $15.000 (válida para cualquiera de los cinco días, de miércoles a domingo).

Abono 3 días: $38.000 (válido de miércoles a sábado, a elección).

Abono 4 días: $50.000 (para los cuatro días completos, de miércoles a sábado).

Cabe destacar que los abonos no incluyen el domingo 12 de octubre.

Organización y horarios

Las boleterías abrirán cada jornada a partir de las 09:00 horas, mientras que las puertas del anfiteatro estarán habilitadas desde las 10:00 horas para el ingreso del público.

Con esta nueva edición, Tanti se consolida como un punto de encuentro cultural donde el malambo femenino no solo se transforma en competencia, sino también en una verdadera celebración de la identidad argentina.

