Bialet Massé lanzó la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas

El Museo y Casa de la Cultura “Dr. Juan Bialet Massé” fue el escenario del lanzamiento oficial del Festival de las Barrancas Bermejas, una de las celebraciones más esperadas del calendario cultural cordobés. Con la presencia del intendente Eduardo Reyna, el productor Emiliano Lucero, artistas locales y el padrino artístico del evento, El Indio Lucio Rojas, se presentó la programación completa que colmará la localidad durante el fin de semana largo de noviembre.

Durante la jornada, el patio del museo se transformó en un espacio festivo con música, danza y orgullo local. Entre medios, autoridades y vecinos, se dio a conocer la grilla artística, que combina artistas emergentes y figuras consagradas, ofreciendo una propuesta que fusiona géneros, generaciones y estilos. El escenario, emplazado a orillas del río con las barrancas como telón de fondo, refuerza el carácter identitario y místico del lugar.

El intendente Reyna celebró esta segunda edición como resultado de “un esfuerzo conjunto entre la gestión municipal y los productores locales”, y anunció que el festival fue declarado de Interés Provincial por la Agencia Córdoba Turismo, además de recibir reconocimiento como fiesta popular de la Provincia de Córdoba.

Por su parte, el productor Emiliano Lucero remarcó que “el municipio apuesta a un proyecto que fomenta la cultura, el turismo y el dinamismo de la localidad. Realizar el festival durante el fin de semana largo de noviembre permitirá recibir visitantes de todo el país y potenciar la economía regional”.

El padrino artístico, El Indio Lucio Rojas, destacó la trascendencia del evento: “Que hoy Bialet Massé tenga una fiesta popular con una cartelera nacional y con el sostén de sus artistas, que nacieron en estas calles y se criaron en estas esquinas, es lo más maravilloso que puede haber”.

Grilla artística

Viernes 22 de noviembre

Bersuit Vergarabat – Estelares – Casa Blanca – Hora Urbana

Samira González – Macumbia – Beby Funes – Docta Boss – Yohan – Embajadores del Rock – DJ Cabrito

Sábado 23 de noviembre

El Indio Lucio Rojas – Destino San Javier – Cacho Buenaventura – Jordi Vivas – La Embrujada – Suyai – Lunna – El Embrujo – Comadres – Lucas González – DJ Cabrito

Entradas

Desde este jueves 30 de octubre se encuentra habilitada la venta de plateas numeradas a través de Paseshow.