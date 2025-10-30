Noche punk en Nueva Córdoba con Bagayeros, Responsables y Explenden

Noche de punk en Nueva Córdoba
Noche punk en Nueva Córdoba con Bagayeros, Responsables y ExplendenEl show será este sábado 8 de noviembre a las 21 en Wachitas Bar. Las entradas ya se consiguen a través de Al Pogo.
Bagayeros Punk Rock hará su debut oficial en los escenarios este sábado 8 de noviembre en Wachitas, en el corazón de Nueva Córdoba. La banda compartirá fecha con Responsables No Inscriptos y Explenden, en una noche que promete energía, potencia y espíritu punk en su máxima expresión.
El recital comenzará puntualmente a las 21, y las entradas ya están disponibles en Al Pogo. Será una oportunidad para conocer el sonido de Bagayeros Punk Rock, banda que se suma a la escena local con letras directas, actitud de garaje y una impronta que combina crudeza y melodía.
Los organizadores invitan al público a llegar temprano para disfrutar de las tres propuestas y vivir una velada cargada de distorsión, pogo y pura pasión rockera.