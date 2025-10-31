Cosquín se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta del Duende

La ciudad de Cosquín se alista para una nueva edición de la Fiesta del Duende, un encuentro que celebra la esencia cultural del Valle de Punilla con música, danza, arte y tradición en cada rincón de la localidad.

Durante la jornada, el público podrá disfrutar de escultores trabajando en vivo, peñas y espectáculos musicales, caminatas guiadas y el tradicional desfile del duende, que recorrerá las calles principales.

El cierre estará a cargo de La Callejera y Ceibo, quienes ofrecerán un espectáculo gratuito que promete encender la plaza con el espíritu festivalero que caracteriza a Cosquín.

La propuesta invita a vecinos y visitantes a vivir una experiencia única, donde la cultura local y la hospitalidad serrana se unen en un ambiente de alegría y participación comunitaria.