Danzamérica: la pasión por la danza que transformó a Carlos Paz en escenario continental

Desde hace casi tres décadas, Danzamérica transforma a Villa Carlos Paz en el corazón de la danza latinoamericana. Nacido en 1995 de la mano de su creadora y alma mater, Cristina Sánchez, el certamen reúne cada año a miles de bailarines, maestros y espectadores de todo el continente.

La edición 2025 comenzó el sábado 28 de septiembre y culminará este domingo 5 de octubre, con la participación de delegaciones de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Argentina.

Más que una competencia, Danzamérica se ha convertido en un espacio de encuentro y formación artística, donde la danza impulsa carreras, genera lazos internacionales y proyecta a Villa Carlos Paz como epicentro cultural de las sierras cordobesas.