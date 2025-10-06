Cosquín celebró el Encuentro Camin 2025 con más de mil artistas en escena

Cosquín celebró el Encuentro Camin 2025 con más de mil artistas en escenaLa Capital Nacional del Folklore reunió a delegaciones de todo el país en una celebración colmada de música, danza y raíces culturales sobre el mítico Atahualpa Yupanqui.
Cosquín volvió a convertirse en el epicentro del folklore argentino con una nueva edición del Encuentro Camin 2025, que reunió a más de mil participantes de distintas provincias sobre el histórico escenario Atahualpa Yupanqui.
El evento, impulsado por la Escuela Municipal de Folklore y su cooperadora con el acompañamiento de la Municipalidad de Cosquín, ofreció una jornada repleta de música, danza y tradición, que llenó la plaza Próspero Molina de emoción y orgullo nacional.
Delegaciones de todo el país se dieron cita para compartir su arte, reafirmando el espíritu federal y cultural que distingue a la ciudad como Capital Nacional del Folklore.