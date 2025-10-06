Cosquín celebró el Encuentro Camin 2025 con más de mil artistas en escena

Cosquín volvió a convertirse en el epicentro del folklore argentino con una nueva edición del Encuentro Camin 2025, que reunió a más de mil participantes de distintas provincias sobre el histórico escenario Atahualpa Yupanqui.

El evento, impulsado por la Escuela Municipal de Folklore y su cooperadora con el acompañamiento de la Municipalidad de Cosquín, ofreció una jornada repleta de música, danza y tradición, que llenó la plaza Próspero Molina de emoción y orgullo nacional.

Delegaciones de todo el país se dieron cita para compartir su arte, reafirmando el espíritu federal y cultural que distingue a la ciudad como Capital Nacional del Folklore.