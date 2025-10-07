Paz Martínez estará en el festejo del Día de la Madre de Santa María de Punilla

El gobierno municipal de Santa María de Punilla organiza un gran festejo con motivo del Día de la Madre y se confirmó la presentación del cantante Paz Martínez. Según pudo conocer EL DIARIO, El show está previsto para el próximo sábado 18 de octubre a las 17 horas en la Plaza de la Avicultura y contará con entrada libre y gratuita.

Durante este 2025, Paz Martínez está realizando una gira nacional que lo llevó a ciudades como Rosario, Paraná y Salta, entre otras.

El legendario cantautor argentino ostenta una carrera que trascendió las fronteras y ofrecerá un repertorio cargado de emociones para el deleite de las madres y sus familias. Se espera que suenan clásicos como «Amor Pirata», «Una Voz en el Alma», «Qué Par de Pájaros» y «Tu Heroe», canciones que han marcado generaciones gracias a su inconfundible voz y su carisma.

«Por que mamá se lo merece, vení a compartir su día junto a ella»; expresaron desde la Municipalidad de Santa María de Punilla.