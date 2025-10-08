Arranca el Campeonato Nacional de Malambo Femenino en Tanti

Tanti. Del 8 al 12 de octubre, la localidad de Tanti será escenario de la séptima edición del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, un evento que reúne a talentosas bailarinas de todo el país en una celebración de la danza, la cultura y las tradiciones argentinas.

La competencia, que año a año gana más reconocimiento, promete colmar de color y movimiento a la ciudad serrana, convirtiéndola en el epicentro del folclore nacional durante cinco jornadas.

El acto de apertura se realizará hoy, entre las 16 y las 17 horas, y contará con la participación del intendente de Tanti, autoridades locales y delegaciones de distintas provincias.

Con una variada programación de presentaciones, competencias y muestras artísticas, el certamen invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una verdadera fiesta del malambo y la cultura argentina.