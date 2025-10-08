El humor se renueva: Gonal y Florimonte debutan juntos en Carlos Paz

La temporada teatral 2026 de Villa Carlos Paz ya tiene una de sus grandes apuestas confirmadas: Sergio Gonal y Gladys Florimonte unirán sus talentos en una propuesta humorística inédita que promete ser uno de los grandes éxitos del verano.

El esperado encuentro entre dos figuras muy queridas por el público se concretará en el Teatro del Sol, donde presentarán un show que combinará los mejores momentos de ambos artistas, con el sello de humor, picardía y actualidad que los caracteriza.

La producción estará a cargo de Bramaicas Producciones, que confía en el carisma y la química de esta dupla para conquistar al público serrano y ofrecer una propuesta apta para toda la familia.

El estreno está previsto para el inicio de la temporada de verano 2026, y ya genera gran expectativa en el ambiente teatral por el regreso de dos nombres consagrados al centro de la escena humorística.