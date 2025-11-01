Bialet Massé presentó la segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas

Bialet Massé se prepara para vivir una nueva edición del Festival de las Barrancas Bermejas, una propuesta que ya se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes del Valle de Punilla.

El pasado jueves 27 se presentó oficialmente la grilla artística en el Museo y Casa de la Cultura Dr. Juan Bialet Massé, con la presencia del intendente Augusto Eduardo Reyna, el representante de LD Producciones, Emiliano Lucero, y medios de prensa de toda la región.

Durante el anuncio, el Indio Lucio Rojas —padrino del festival y figura central de esta edición— compartió escenario con músicos locales, en un cierre musical que reflejó el espíritu del encuentro.

El festival, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, busca fortalecer la identidad, la cultura y el turismo local, ofreciendo una propuesta artística de primer nivel.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Pase Show y en la Municipalidad de Bialet Massé, con un precio especial para los vecinos.