Se llevó a cabo en Bialet Massé "América Mestiza" 2025

Bialet Massé. A 20 años de su primera edición, se desarrolló el último fin de semana un nuevo encuentro cultural “América Mestiza” en Bialet Massé, en el que se busca revalorizar y reafirmar nuestras raíces y tradiciones que vienen desde los pueblos originarios.

La inauguración del evento se llevó a cabo con una ceremonia realizada alrededor del Tala Centenario de esa localidad y, con la presencia del intendente Augusto Eduardo Reyna y quienes organizan dicho encuentro.

En tanto el sábado se realizó un mural en conmemoración al vigésimo aniversario de este encuentro en la intersección de San Martín y Juárez Celman.

Y para culminar, ayer domingo hubo una feria de artesanos y bandas en vivo alrededor del Horno Histórico.

"Desde el municipio acompañamos y apoyamos estos encuentros en los que renovamos nuestro compromiso con nuestra identidad y la diversidad que nos une", resaltó Reyna.