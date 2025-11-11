Tras anunciar su casamiento, Cristian Castro y Mariela Sánchez se separaron

México. Cristian Castro volvió a ser noticia este lunes por su agitada vida amorosa. A menos de una semana de anunciar con bombos y platillos su boda con Mariela Sánchez, el cantante mexicano fue visto en Mendoza acompañado por una mujer que no era su prometida y Puro Show mostró las imágenes.

La historia entre Cristian y Mariela ya venía con idas y vueltas desde fines de 2023. Después de varias separaciones y reconciliaciones, la pareja había sorprendido a todos al confirmar que se casaría el 2 de febrero de 2026 en Villa Carlos Paz, la ciudad natal de ella. Sin embargo, todo cambió de un día para el otro.

Marcia Frisciotti, Pochi de Gossipeame, publicó un video donde se ve a Cristian Castro caminando por Mendoza junto a una morocha desconocida. “Cristian Castro metiéndole a la caminata en Mendoza con una morocha que no es Mariela Sánchez. Me cuentan que es una formoseña del club de fans que estuvo en Córdoba participando de un partido de fútbol, ¡no entiendo nada!”, escribió la panelista, ante una situación, como mínimo, confusa.

A través de un audio enviado a la periodista, Mariela Sánchez confesó que se enteró de todo por los medios. “La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por vos. Estoy muy triste. Tengo la misma información que vos de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días. Me quedé helada con este video”, se la escucha decir.

“Yo la vi a esa chica jugando con un club de fans en Carlos Paz, que recibimos a todas. Qué te puedo decir… Estoy muy triste, vino la chica acá y no sé absolutamente nada”, cerró la cordobesa, confirmando así el final de la relación.

Hace apenas una semana, Cristian y Mariela anunciaban felices la fecha de su casamiento: “Ya fijamos la fecha, será el 2 de febrero en Villa Carlos Paz”, contó el propio cantante. Pero en menos de siete días, los planes y las promesas quedaron en el pasado. El romance, que parecía consolidado y tenía el visto bueno de la familia y los seguidores, se desmoronó de golpe.