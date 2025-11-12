Charly García recibió el Konex de Brillante

Buenos Aires. La Fundación Konex celebró este martes 11 de noviembre en el Ciudad Cultural Konex la ceremonia de entrega de los Premios Konex 2025 a la Música Popular, un encuentro que reunió a artistas, productores, periodistas y gestores culturales de distintas generaciones. En una tarde de emoción y homenajes, Charly García fue distinguido con el Konex de Brillante, el máximo galardón que otorga la institución, y se convirtió así en parte de una línea histórica que incluye a Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Horacio Salgán y Dino Saluzzi.

El evento, conducido por Silvina Chediek, marcó el cierre del ciclo 2025 de los premios, que cada diez años distinguen a las cien personalidades más destacadas de la música popular argentina en veinte disciplinas. Los ganadores de cada categoría recibieron el Konex de Platino, mientras que también se entregaron los Konex de Honor y Menciones Especiales.

El acto fue encabezado por Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, y Sandra Mihanovich, presidenta del Gran Jurado, acompañados por Alejandro Lerner como secretario general y Dino Saluzzi —Premio Konex de Brillante 2015— en carácter de presidente honorario. En total, el jurado estuvo integrado por veinte reconocidas figuras del ámbito musical, entre ellas Ariel Ardit, Amelita Baltar, Mavi Díaz, Javier Malosetti, Silvia Majul, Bobby Flores, Humphrey Inzillo, Mariano del Mazo, Gustavo Mozzi, Claudia Puyó, Ricardo Saltón y Mikki Lusardi, entre otros.

Los grandes premiados de la música popular

Entre los Konex de Platino se destacaron figuras de todos los géneros: David Lebón fue reconocido como Solista de Rock, mientras que Divididos recibió el galardón como Conjunto de Rock; Lali como Solista de Pop y Babasónicos y Miranda! en Conjunto de Pop; Soledad Pastorutti y Nahuel Pennisi en Solista de Folklore; Los Manseros Santiagueños en Conjunto de Folklore; Wos en Música Urbana; La Delio Valdez en Tropical; Abel Pintos en Melódico/Romántico; Fito Páez como Autor/Compositor; Hernán Cattaneo en DJ/Electrónica; Ricardo Lew y Escalandrum en Jazz; Canticuénticos en Infantil; Pablo Agri en Solista Instrumental; Fabián “Tweety” González como Productor Artístico; y Lito Vitale junto a Leo Sujatovich en Arreglador/Orquestador.

Los Konex de Honor, otorgados a figuras fallecidas en la última década, fueron para Javier Martínez y Mariano Mores. En su memoria, los premios fueron recibidos por Diana Díaz, esposa del fundador de Manal, y por Mariana Fabbiani, nieta del célebre pianista y compositor.

También se entregaron Menciones Especiales a Pimpinela, Los Auténticos Decadentes, Trombonanza y al propio Charly García, en reconocimiento a su legado y aporte al repertorio nacional.