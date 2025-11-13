El Festival de las Barrancas Bermejas fue declarado de interés turístico

Bialet Massé se prepara para vivir un fin de semana extra largo con una fuerte expectativa turística. La segunda edición del Festival de las Barrancas Bermejas fue declarada de interés turístico provincial por la Agencia Córdoba Turismo y sumada a la agenda oficial de fiestas populares.

El encuentro tendrá lugar el 22 y 23 de noviembre en un escenario natural singular: la vera del río, frente al paisaje ancestral de las Barrancas Bermejas, conocidas como “Los labios del Indio”. La combinación de naturaleza y leyenda vuelve a posicionar al festival como una propuesta distintiva dentro de la región.

El intendente Eduardo Reyna destacó que la edición 2025 amplía su mirada más allá de la música: “Barrancas Bermejas no solo se define con la música; tendrá arte, artesanías y gastronomía con producciones locales y de otros puntos del valle”, explicó.

El productor Emiliano Lucero también remarcó el carácter transversal de la propuesta: “Es una experiencia de atracciones múltiples, con espacios diversos y entretenimiento para todos los públicos”.

La programación incluye artistas consagrados y emergentes de distintas provincias. Entre ellos, sobresale la presencia de Lucio “Indio” Rojas, padrino artístico del festival desde su primera edición, quien se presentará el domingo 23 de noviembre. También integran la grilla Bersuit Vergarabat, Estelares, Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma Paseshow.