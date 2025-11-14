Alta Gracia lanzó Colectividades 2026 con figuras destacadas

Alta Gracia lanzó oficialmente la 37ª edición del Encuentro Anual de Colectividades, uno de los festivales turísticos y culturales más importantes del verano cordobés. La edición 2026 se desarrollará del 4 al 8 de febrero, con entrada libre y gratuita y acceso total al predio, incluidos los espectáculos centrales.

El evento volverá a reunir a miles de visitantes para celebrar la diversidad cultural con 30 carpas gastronómicas que ofrecerán platos típicos, postres tradicionales y una ambientación que invita a recorrer sabores y tradiciones de distintos países en pocos pasos. La propuesta gastronómica se complementa con una escenografía renovada y un predio preparado especialmente para recibir a vecinos y turistas.

La grilla artística de este año presenta figuras destacadas como Indio Rojas, Damián Córdoba, el regreso de Los Herrera, Magui Olave, referentes históricos del folklore y exponentes centrales del cuarteto. Además, habrá intervenciones permanentes de ballets y agrupaciones culturales que aportarán las danzas, ritmos y expresiones típicas de los pueblos del mundo.

Colectividades reafirma su identidad como una fiesta abierta, plural y accesible, pensada para disfrutar en familia. Durante cinco noches, el festival propone un recorrido por la gastronomía, la música y las tradiciones que integran la identidad multicultural de Alta Gracia, consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la región.