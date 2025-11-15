Jorge Martínez confesó qué famosa fue el gran amor de su vida

Buenos Aires. A sus 78 años, y después de superar una fuerte depresión, Jorge Martínez celebra los últimos meses del 2025, enfocado en disfrutar las cosas sencillas de la vida. En ese marco, el galán de las telenovelas reflexionó sobre su trayectoria y confesó quién fue el verdadero amor de su vida.

Todo sucedió durante una charla con A la tarde (América), donde el actor se tomó unos segundos para revisitar los recuerdos que atesora en su memoria. “Jorge, ¿quién fue el gran amor de tu vida?”, le preguntó Santiago Sposato, abriendo la puerta de un momento íntimo. Tras un instante, Martínez respondió: “No sé, pero Raffaella Carrà fue una linda relación”.

Fue entonces cuando Karina Mazzocco elogió las relaciones de Jorge y su poder de seducción como galán: “Pero estuvo con las mujeres más increíbles que puede haber tenido”. De igual modo, Daniel Fava destacó: “Merece el partido homenaje y retirarse”.

La historia de amor entre Jorge Martínez y Raffaella Carrá surgió en Buenos Aires durante la filmación de la película “Bárbara”, en una etapa de gran éxito para ambos artistas. Lo que comenzó como una colaboración profesional se transformó en un vínculo intenso y auténtico, marcado por la admiración mutua y la complicidad, dejando una huella profunda en la vida de los dos.

El encuentro entre Martínez, figura destacada de la televisión argentina, y Carrà, ícono de la música y la televisión italiana, se produjo gracias a los empresarios Ovidio García y Marrone, quienes llevaron a la artista a Buenos Aires para protagonizar una película y realizar una serie de espectáculos. El éxito de la actriz en Argentina era indiscutible: sus presentaciones llenaron el Luna Park en numerosas ocasiones y sus canciones en español se escuchaban en toda Hispanoamérica.

En ese contexto de popularidad y trabajo compartido, la relación entre ambos artistas fue creciendo. Según Martínez, primero surgió una amistad, que luego, al finalizar la filmación, se transformó en una pareja. “Tuvimos unos meses muy lindos. Tengo unos recuerdos muy maravillosos de ella”, evocó el actor sobre aquellos días.

La relación se caracterizó por su autenticidad y profundidad. Martínez recordó que la filmación de “Bárbara” se extendió durante dos meses, con jornadas nocturnas que favorecieron el acercamiento entre ambos. El actor, que venía de trabajar en Los Ángeles y buscaba consolidar una carrera internacional, encontró en Carrà una compañera excepcional. “Fue un amor intenso y descomunal... Lo nuestro fue de verdad, algo auténtico. Esto fue en el 81, por ahí”, relató el artista en el ciclo Ladran Sánchez por Radio Mitre.

El vínculo se fortaleció en un ambiente de éxito y reconocimiento, pero también en la intimidad de los momentos compartidos fuera del set. Martínez destacó la capacidad de Carrá para brindarle apoyo emocional: “Si yo me encontraba caído ella me hablaba y era como si me hablara mi psicólogo. Tenía una humildad increíble”.

El recuerdo que Martínez guarda de Carrà va más allá del romance. La describió como una mujer carismática y humilde, capaz de generar una sensación de estrella sin perder la cercanía con quienes la rodeaban. “Era divina y fue una de las mejores relaciones de mi vida. Para mí era dinamita, increíble, porque bailaba, cantaba, hacía las coreografías... Ella fue tan feliz acá y amó tanto al país que cada vez que estaba en el exterior hablaba de Argentina“, expresó. Carrà, a pesar de su fama, se integraba al equipo de trabajo con gestos sencillos, como levantarse temprano para llevar facturas a los bailarines, lo que, según Martínez, reflejaba su verdadera personalidad.

El final de la relación llegó cuando Carrà regresó a Italia. Aunque la distancia marcó un punto de inflexión, ambos mantuvieron el contacto durante un tiempo. Martínez relató que la última vez que se vieron fue en Roma, cuando él se encontraba en Europa siguiendo a Diego Maradona. A pesar de la separación, continuaron comunicándose hasta que el vínculo se fue diluyendo de manera natural.

En el trasfondo de esta historia, la vida sentimental de Carrà incluyó relaciones significativas antes y después de su paso por Buenos Aires. Estuvo casada durante años con el productor Gianni Boncompagni y, tras esa etapa, su carrera despegó junto a Sergio Japino, quien fue su director de coreografía y la acompañó hasta el final de sus días.

Con el paso del tiempo, ambos conservaron el afecto y el respeto mutuo, sellando su historia con una amistad sincera y el recuerdo de un amor que, aunque breve, resultó inolvidable.