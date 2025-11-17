Los artistas que harán temporada de verano en Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz presentó su temporada de verano en Buenos Aires junto con los artistas que animarán la cartelera serrana. La ceremonia se concretó en el Teatro Picadero y fue impulsada por la Agencia Córdoba Turismo, la Cámara de Empresarios Teatrales y la Municipalidad, donde se dieron a conocer las diferentes propuestas teatrales.

Una de las apuestas más esperadas será «Corto-circuito», con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio. También se anunció el estreno de la comedia «Ni media palabra», protagonizada por Nicolás Cabré, Mariano Martínez y el “Bicho” Gómez; y la obra «Es complicado», con Claribel Medina y Pablo Alarcón.

Además, aparece «El cuarto de Verónica», con Silvia Kutika y Fabio Aste; «Filómena Marturano», dirigida por Adrián Vocos; y el show de stand up «Ridículas». La grilla se completa con el espectáculo folklórico «Trum Malambo»; la humorística «Caos de risa», del Flaco Pailos y Carla Dogliani; y «FloriGononal –Humor con efecto inmediato», de Gladys Florimonte y Sergio Gonal.

Sebastián Boldrini, secretario de Turismo e Innovación, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, resaltó: «Estamos preparados para recibir una nueva temporada, con propuesta fuerte que combina cultura, entretenimiento y servicios de calidad. Nuestro objetivo es que cada visitante viva una experiencia inolvidable y quiera volver».