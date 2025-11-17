Más de veinte coros llenaron de voces la Plaza Próspero Molina

Encuentro coral en la plaza mayor de Cosquín
Más de veinte coros llenaron de voces la Plaza Próspero MolinaAgrupaciones de distintos puntos del país participaron del Cosquín Coral Canta 2025, con conciertos simultáneos y un cierre multitudinario que reafirmó la identidad cultural de la ciudad.
Cosquín fue sede este fin de semana del evento Cosquín Coral Canta 2025, que reunió a más de 23 coros provenientes de diversas localidades del país. La propuesta convocó a integrantes, familias y público en general en una jornada dedicada a la música colectiva y a la tradición coral argentina.
Los conciertos se realizaron en simultáneo en distintos espacios culturales de la ciudad, y el cierre tuvo lugar en la emblemática Plaza Próspero Molina, donde las agrupaciones unieron sus voces en una presentación final que colmó el histórico escenario.
La actividad volvió a posicionar a Cosquín como un punto de referencia para los encuentros corales y como un territorio donde la identidad cultural se expresa a través de propuestas abiertas, participativas y con fuerte arraigo comunitario.