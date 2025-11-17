Más de veinte coros llenaron de voces la Plaza Próspero Molina

Cosquín fue sede este fin de semana del evento Cosquín Coral Canta 2025, que reunió a más de 23 coros provenientes de diversas localidades del país. La propuesta convocó a integrantes, familias y público en general en una jornada dedicada a la música colectiva y a la tradición coral argentina.

Los conciertos se realizaron en simultáneo en distintos espacios culturales de la ciudad, y el cierre tuvo lugar en la emblemática Plaza Próspero Molina, donde las agrupaciones unieron sus voces en una presentación final que colmó el histórico escenario.

La actividad volvió a posicionar a Cosquín como un punto de referencia para los encuentros corales y como un territorio donde la identidad cultural se expresa a través de propuestas abiertas, participativas y con fuerte arraigo comunitario.