Pity Álvarez vuelve a los escenarios con un show en Córdoba

El cantante Pity Álvarez anunció su regreso a los escenarios con un show que realizará en la ciudad de Córdoba. El ex líder de Viejas Locas e Intoxicados hizo un posteo en sus redes sociales, alertó a los fanáticos por la venta de entradas «truchas» y adelantó que se presentará el 20 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes.

La noticia se conoció luego de las frustradas presentaciones que debía concretar en Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires.

«Había anunciado que íbamos a tocar el 5 y el 6 en Vélez, hubo unos problemillas que ya pasaron. Se barajó el Estadio Único de La Plata, tampoco se pudo. Si no nos dejan tocar en Capital ni en Provincia, ¿por qué no lo hacemos en la mitad del país?»; dijo.

«Cuando anuncié que iba a hacer el Vélez hubo un par de pillos que intentaron vender entradas truchas, traten de no caer en la trampa»; alertó el músico, quien hizo un posteo en sus cuentas oficiales.