Sebastián Macchi llega con “Divino Profano” a La Cumbre

La Cumbre. El reconocido músico Sebastián Macchi presentará en La Cumbre su espectáculo “Divino Profano”, un recital que combinará homenajes a grandes referentes del rock nacional —Charly García, Luis Alberto Spinetta y Fito Páez— junto con composiciones propias. El evento se realizará el sábado 22 de noviembre, a las 20 horas, en el Microcine Sala Caraffa, ubicado en Pasaje Tassano 55.

El concierto contará además con la participación de los músicos invitados Aline Gonçalves y Pedro Pereira, quienes sumarán flauta y guitarra, aportando una sonoridad particular a los arreglos que Macchi prepara para esta presentación. La propuesta promete un recorrido íntimo y emocional por algunas de las obras más emblemáticas de la música argentina, reinterpretadas desde la mirada personal del artista.

Las entradas ya se encuentran a la venta en la Sala Caraffa, con un valor de $10.000 para la entrada general y $6.000 para jubilados. El evento cuenta con el acompañamiento de La Minga Multiespacio y la Municipalidad de La Cumbre.

Con esta presentación, La Cumbre suma una nueva propuesta cultural que invita a vecinos y visitantes a disfrutar de una noche musical cargada de sensibilidad, talento y repertorios que forman parte de la memoria colectiva.