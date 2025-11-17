Todas las fotos del lanzamiento de la temporada teatral de Carlos Paz en Buenos Aires

Villa Carlos Paz presentó este lunes su programación teatral 2025/2026 en un evento realizado en el Teatro Picadero, en pleno centro porteño. La Agencia Córdoba Turismo, la Cámara de Empresarios Teatrales y el municipio encabezaron el lanzamiento, que reunió a elencos, directores y periodistas.

Entre los títulos anunciados se destacan El cuarto de Verónica, Filomena Marturano, Corto-circuito, Ni media palabra, Es complicado, Ridículas, Trum Malambo, Caos de risa y FloriGononal.

La presentación dejó una serie de postales que reflejan el clima del encuentro y anticipan una temporada fuerte para la plaza teatral carlospacense.