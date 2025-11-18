Descubrí la cartelera teatral de Villa Carlos Paz para el verano 2026

martes, 18 de noviembre de 2025 · 14:38

Redacción El Diario de Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para recibir la temporada de verano y ayer se presentó oficialmente la cartelera teatral 2025/2026, que contará con alternativas para todos los gustos y bolsillos.

Estas son las obras de teatro que se presentarán durante los próximos meses en la ciudad.

Teatro Luxor (Av. Libertad):



“Epico Legendario”. Espectáculo con Mago Matus, Willy Magia y elenco.

De viernes a domingos.

Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Choriando al futuro”. Nuevo espectáculo de Miguel Martín (el oficial Gordillo) con Zaúl Showman y artista invitados. De lunes a miércoles.

Estreno: lunes 5 de enero.

Teatro Candilejas I (Pasaje Niní Marshall s/n):

“Suspendan la boda”. Comedia con Nazarena Vélez, Barbie Pucheta, Santiago Camaño, Nacho Castañares (Gran Hermano) y elenco.

Teatro Candilejas II (Pasaje Niní Marshall s/n):

“El cuarto de Verónica”. Espectáculo con Silvia Kutika, Fabio Aste, Tania Marioni y Adrián Lazare.

Jueves a domingos.



“Filomena Marturano”. Comedia con dirección de Adrián Vocos y a cargo de la Comedia de San Francisco (Stefani Curro, Walter Vera, Gonzalo Paviolo, Elisa Sancho, Luca Rotteda, Máximo Girardi, Emilia Del Prato y Carlos Pauletti).

“Ridículas”. Espectáculo de stand up con Flora Ugarte, Natalia Natalia, Silvia Sánchez, Fely Terán y Silvia López.

Lunes y martes.Estreno: Lunes 29 de diciembre.

“Chau señor miedo”. Obra infantil con Máximo Girardi y Emilia del Prato. Dirección de Adrián Vocos.

Teatro del Lago (Belgrano 81):

“Corto-circuito”. Nuevo espectáculo con Pedro Alfonso, Viviana Saccone, Yayo Guridi, Sebastián Almada y Julieta Poggio. Martes a domingos.

Producción: Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.

Estreno: Jueves 25 de diciembre.

“Héroes”. Cinema Lírico. Lunes 26 de enero.

Teatro Holiday I (9 de Julio 53. Planta alta):

“Ni media palabra”. Comedia con Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Bicho Gómez.

Estreno: Jueves 25 de diciembre.

Teatro Holiday II (9 de Julio 53. Planta alta):

“Es complicado”. Comedia con Claribel Medina y Pablo Alarcón. Dirección de Ernesto Medela. Todos los martes.

Teatro Libertad (Libertad 60):

“Trum Malambo”. Espectáculo musical folklórico con dirección de Facundo Lencina. Elenco: Aldana Cerrano, Candela González, Magaly Acuña, Belén Medina, Facundo Heredia, Ezequiel Garay, Jesús Perello, Jonatan Bisotto y Andrés Teruel. Producción: Verónica Vaira.

Miércoles a domingos. 0 hs.

Estreno: Jueves 1º de enero.

Teatro Wo (9 de julio 21):

“Caos de risa”. Nuevo espectáculo de humor con Flaco Pailos y Carla Dogliani (La Bicho).

Jueves a domingos. 22 hs.

Estreno: Viernes 26 de diciembre.

“Guerreras doradas”. Espectáculo infantil. De lunes a jueves.

Teatro del Sol I (General Paz 250):

Nuevo espectáculo de “Pirulo” con Mauro Villaverde, Gerardo Coniglio y elenco. De jueves a sábados.

Nuevo espectáculo humorístico musical de Marcelo Josset con invitados especiales. Todos los lunes y domingos.

Teatro del Sol II (General Paz 250):

“FloriGonal. Humor de efecto inmediato” Comedia con Gladys Florimonte y Sergio Gonal. Bramaicas Producciones.

Jueves a domingos. 22 hs.

Estreno: Jueves 1º de enero.

“Bajo el mar. Una expedición mágica”. Espectáculo infantil.

Teatro del Sol III (General Paz 250):

“Negociemos. Una historia de amor”. Comedia con Rodolfo Ranni y Marta González. Dirección de Ernesto Medela. Todos los martes.

“Circo Marisko”. Dúo humorístico. De miércoles a domingos.

Estreno: Viernes 2 de enero.

Multiespacio Mónaco (Avenida San Martín y Zuviría):

“Mestiza 2026”. Show con Mariana Clemensó y elenco. Producción de Angel Carabajal.

Villa Sports Bar (9 de julio 50):

“SU.CE.SO”: Cena Show. Humorístico musical con Omar Suárez, Denise Cerrone, Agustín Souza y elenco.

Estreno: 7 de diciembre.

Espacio Eleton (Virgilio y Constantinopla):

“Recorriendo estilos”. Espectáculo musical con Emmanuel Aimar y banda. Todos los viernes. 21 hs.

Teatro Zorba (9 de Julio y Montevideo):

“Llego la hora”. Espectáculo musical con Tamara Gala, Carla Gutiérrez, Valeria Sánchez, John Olivera y Pigu Yañez. Lunes y martes. 20 hs.