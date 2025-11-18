El Coro de la Legislatura brilló en el encuentro nacional Cosquín Coral 2025

El Coro de la Legislatura formó parte este fin de semana del Encuentro Nacional de Coros “Cosquín Coral Canta 2025”, una propuesta cultural que entre el 14 y el 16 de noviembre reunió a 24 agrupaciones provenientes de Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Catamarca.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Cosquín y se desarrolló en cuatro espacios emblemáticos de la ciudad: el Microcine Adalberto Nogués, la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, la Plaza Próspero Molina y el Salón Cura Monguillot. Fue en este último donde el Coro de la Legislatura abrió su participación, ofreciendo cinco obras bajo la dirección de Alejandra Seimandi, con Federico Menis como pianista.

La agrupación está integrada por más de 35 voces femeninas y masculinas y se presentó el primer día del encuentro, en un programa que combinó coros mixtos, femeninos, masculinos y vocacionales de distintos puntos del país.

El cierre del evento se realizó el domingo en la Plaza Próspero Molina, donde coros de diferentes provincias compartieron escenario ante vecinos y visitantes. La Municipalidad destacó que el movimiento coral generado durante las tres jornadas impulsó una notable actividad cultural y turística.

Participaron también agrupaciones corales de Punilla, Córdoba capital y otras localidades, junto a coros de La Pampa, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza y Catamarca, configurando una edición que reforzó el espíritu federal del encuentro.