Con un masivo apoyo del público, pasó “Entre Bailes y Picadas”

Valle Hermoso. El sábado 15 de noviembre se vivió en Valle Hermoso una noche cargada de tradición y música en el espectáculo folklórico “Entre Bailes y Picadas”, organizado por la cooperadora del Ballet Municipal Lampatu Mayu junto a La Serrana Folklórica.

El evento tuvo entradas agotadas y un acompañamiento masivo del público, que disfrutó de una propuesta artística pensada para celebrar la identidad local.

La jornada contó además con un buffet especialmente preparado para la ocasión, donde se ofrecieron empanadas caseras, picadas serranas y carnes horneadas, sabores que aportaron el toque gastronómico ideal para completar la velada.

Organizadores y asistentes coincidieron en que se trató de un encuentro que puso en valor las tradiciones de la región, combinando música, gastronomía y espíritu comunitario.