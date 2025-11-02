DanzAbuelos reunió danza, emoción y tradición en Tanti

El <strong>Festival DanzAbuelos</strong> vivió su segundo día en la localidad de <strong>Tanti</strong> con un clima de alegría, danza y emoción. El encuentro reunió a grupos de adultos mayores de distintos puntos del país en una celebración que combinó arte, tradición y comunidad.

La productora <strong>Cosquín Joven Producciones</strong> destacó el apoyo permanente de la <strong>Municipalidad de Tanti</strong> para la realización del evento, que se consolida como uno de los espacios más entrañables para la expresión artística y la participación intergeneracional.

Durante la jornada, el intendente <strong>Emilio Paredes</strong> anunció que el próximo año el festival volverá a tener sede en la ciudad, reafirmando el compromiso municipal con la promoción de la cultura y los espacios de encuentro para la comunidad.

El evento cerró entre aplausos, danzas y agradecimientos a los organizadores por traer cultura, energía y alegría a los vecinos de Tanti.