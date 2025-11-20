Cosquín celebra su segunda jornada del Encuentro de Bombos Legüeros

Cosquín vive este viernes la segunda jornada del Encuentro de Bombos Legüeros, una propuesta cultural que reúne a músicos, bailarines y familias en torno al pulso característico del legüero.

La actividad central de la tarde será la Caminata de los Bombos por la avenida San Martín. El punto de encuentro será la Plaza Próspero Molina, desde donde partirá la columna de participantes. Quienes tengan su bombo están invitados a unirse al recorrido y acompañar el ritmo que identifica a la ciudad.

Por la noche, la programación continúa con la Peña Cosquín Legüero, un espacio lleno de música, danza y la participación de artistas invitados. La propuesta mantiene el espíritu tradicional que caracteriza a Cosquín y convoca a vecinos y turistas a compartir una jornada cargada de identidad y encuentro.