Shakira anunció una segunda fecha en Córdoba

Córdoba. Tras agotar en pocas horas todas las entradas para su presentación del domingo 14 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes, Shakira anunció una nueva fecha en Córdoba para el lunes 15 de diciembre como parte del cierre de la etapa latinoamericana de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour (Estoy Aquí)”. La entradas saldrán a la venta mañana a las 10, solo en entradauno.com.

Con este anuncio, ya son cinco los shows confirmados en el país: tres en Buenos Aires y dos en Córdoba, lo que convierte este regreso en uno de los eventos musicales más esperados del fin de año.

Además, se confirmó que Ángela Torres será la artista invitada en los conciertos del 8 y 9 de diciembre en el Estadio Vélez, ambos con localidades totalmente agotadas.

Con un show cargado de producción, pantallas gigantes, hits históricos y el impacto internacional de su última gira, Shakira se prepara para despedir el año con un doble Kempes y miles de fans cordobeses listos para verla en vivo.