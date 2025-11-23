Bersuit, Estelares y un show de láser que iluminó las Barrancas Bermejas

Una multitud disfrutó la primera anoche del Festival de las Barrancas Bermejas que se realiza este fin de semana largo en Bialet Massé y marca la apertura de la temporada de verano en el Valle de Punilla. El cierre de la jornada del sábado estuvo a cargo de Bersuit Vergarabat y hubo un show de láser que iluminó uno de los enclaves más hermosos de las sierras de Córdoba.

Los artistas que iban desfilando por el escenario contagiaron al público que vibró con una grilla diversa y de gran calidad artística, todo en el contexto de un marco natural incomparable y una noche estrellada.

La segunda edición del festival, que se realizó por voluntad y gestión del intendente Eduardo Reyna, resultó un éxito total con miles de visitantes que hicieron crecer las reservas en la localidad y sus alrededores.

En el anochecer, las barrancas se iluminaron con un impactante show de láser, cuyos haces de colores brillaron al compás de la música, ofreciendo un espectáculo visual único.

Docta Boss presentó su tributo a Creedence Clearwater Revival, Casa Blanca y Embajadores del Rock presentaron temas propios y covers de clásicos del rock nacional e internacional. También se sumó la Hora Urbana con la unión musical de Jano Olmos, Mono Strong y Jam de la Llama Records.

A la grilla se incorporaron Samira González, Macumbia, Beby Funes y Yohan, mientras que DJ Cabrito mantuvo la energía en alto entre cada presentación con un repertorio bolichero y cuartetero que encendió la fiesta.

Uno de los momentos más esperados era la presentación del grupo Estelares, que repasó clásicos como «Un día perfecto» y «El corazón sobre todo», además de canciones de su último disco «Roma». Manuel Moretti conectó cálidamente con su público, regalando sonrisas y cercanía a quienes vivían una celebración única en las sierras.

La fiesta fue completa con el contundente show de Bersuit, el repaso de los himnos que dieron forma a su leyenda y lo nuevo de la banda, que es una de las más convocantes de la escena rockera nacional.