Bialet Massé: Quiénes tocarán en el Festival de las Barrancas Bermejas

El folclore se apodera del escenario en la segunda noche del Festival de las Barrancas Bermejas de Bialet Massé, que se realiza este fin de semana largo en uno de los enclaves más característicos del Valle de Punilla.

Tras la jornada inaugural que tuvo como grandes protagonistas a Bersuit Vergarabat y Estelares, se prevé que una multitud vuelva a copar el predio ubicado en las sierras de Córdoba.

La grilla para este domingo 23 de noviembre incluye al «padrino del festival», El Indio Lucio Rojas, Destino San Javier, Cacho Buenaventura, Jordi Vivas, La Embrujada, Suyai, La Lunna, El Embrujo, Comadres, Lucas González y DJ Cabrito.