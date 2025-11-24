Huerta Grande abrió la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza con una noche explosiva

Huerta Grande vivió este sábado una apertura inolvidable en la segunda edición de la Fiesta Provincial de la Pizza y la Cerveza Artesanal, un evento que volvió a reunir a familias, turistas y emprendedores en un encuentro lleno de sabor, música y celebración.

La jornada comenzó con el corte de dos pizzas gigantes, un momento que marcó el espíritu festivo de la tarde y dio paso a un recorrido cargado de buena energía en cada rincón del predio. Sobre los dos escenarios principales se presentaron Santiagueños, Ricardito Pucheta, el Dúo Nelson y Lucas y el Ballet Oficial, quienes aportaron tradición, baile y música en vivo para un público que respondió con entusiasmo.

El show de Alan Lez elevó aún más la temperatura del festival, haciendo cantar y vibrar a todos los presentes, mientras que el cierre estuvo a cargo de Jaz Galindez, cuya potencia y carisma coronaron una primera noche que dejó expectativas altas para la continuidad del evento.

Desde la organización agradecieron la masiva participación y convocaron a vecinos y visitantes a disfrutar este domingo de la segunda jornada de esta fiesta que ya se consolida como un clásico regional.