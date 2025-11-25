Emiliano Zerbini tuvo su debut en el Oktoberfest de Villa General Belgrano

Emiliano Zerbini se presentó por primera vez en el Oktoberfest de Villa General Belgrano y conquistó al público con una propuesta folclórica que se ganó un lugar entre el pop, el rock y la música urbana. El reconocido folclorista dio un paso decisivo en la expansión de su propuesta artística al subir al escenario de la Fiesta Nacional de la Cerveza.

Durante el fin de semana, Zerbini recorrió los tres valles serranos (Calamuchita, Punilla y Traslasierra) con una agenda intensa y altamente convocante. La gira comenzó el viernes 21 de noviembre en uno de los escenarios centrales de la Oktoberfest de Villa General Belgrano, donde la respuesta del público superó todas las expectativas. Aun tratándose de un auditorio habituado a otros estilos musicales, la energía de Zerbini conquistó a la multitud: la gente bailó, cantó y se emocionó con los clásicos del folclore.

El recorrido continuó en el norte de Punilla, donde el músico fue parte de la Fiesta de la Cerámica de San Esteban, para luego cerrar el fin de semana en la tradicional Fiesta de las Tradiciones Serranas de Nono, un clásico de Traslasierra.

Este nuevo tramo en la carrera de Emiliano Zerbini confirma su capacidad para cruzar fronteras musicales, sumar nuevos públicos y consolidarse como una figura imprescindible en los festivales del país. Con una temporada de verano que promete una fuerte presencia en los escenarios más importantes de la Argentina, el artista se prepara para un 2026 cargado de rutas y encuentros.