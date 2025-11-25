Se confirmó la edición 2026 del Festival de las Barrancas Bermejas 

Tras un fin de semana largo que convocó a una multitud en Bialet Massé, el intendente Eduardo Reyna anunció que en 2026 se realizará la tercera edición del Festival de las Barrancas Bermejas. La segunda noche de la celebración se realizó el domingo 23 de noviembre, tuvo como protagonista al Indio Lucio Rojas y marcó el cierre de dos jornadas de música, arte y naturaleza con un balance altamente positivo en el Valle de Punilla .

El predio estuvo colmado y la despedida se enmarcó dentro de la velada folclórica de la edición 2025. Durante el sábado, había sido el turno del rock, blues, la música urbana y las fusiones populares. «Este festival es de todos los bialemasenses, tenemos que cuidarlo y darle continuidad»; expresó Reyna ante miles de asistentes llegados de distintos puntos del país.

El mandatario estuvo acompañado por «El Indio» Rojas, padrino artístico del festival y figura clave desde los inicios del proyecto, quien fue uno de los platos fuertes de la segunda noche junto a Destino San Javier y Cacho Buenaventura.

«El humor goza de buena salud, debemos celebrarlo»; afirmó el cuentista en conferencia de prensa.

La grilla se completó con artistas locales y emergentes que aportaron frescura y talento: El Embrujo, con la energía de su líder Matías Salazar; Magui Suyai y el Dúo Comadres reivindicaron el rol de las mujeres en el folclore actual. «Nuestro folclore expresa canciones para mujeres de este tiempo. Le hablamos a las trabajadoras, madres, artesanas, a todas las que transitan múltiples maternidades», expresaron desde Comadres. También desfilaron sobre el escenario, La Embrujada, Lucas González, Jordy Vivas y La Lunna, proyectos que vienen creciendo en los circuitos del Valle de Punilla.

Consultado sobre el éxito que tuvo esta segunda edición, el productor Emiliano Lucero manifestó: «Lo soñamos y lo hicimos».