Talleres, caminata y peña: así fue el Encuentro de Bombos en Cosquín

Cosquín vivió una nueva edición del 2° Encuentro de Bombos Legüeros, una jornada que volvió a llenar la ciudad de ritmo, participación comunitaria y expresiones de la cultura popular. La actividad incluyó talleres, espacios dedicados a la luthería y la tradicional Caminata de los Bombos, que atravesó la avenida principal con una multitud acompañando el sonido del parche.

El evento reunió a músicos, familias, artesanos y visitantes que se sumaron a una programación que crece año a año y que busca fortalecer la identidad cultural de la ciudad. La caminata, uno de los momentos más convocantes, reunió a bombistos de todas las edades, en un recorrido vibrante que combinó música, danza y participación espontánea.

La jornada cerró con una gran peña, donde artistas locales y regionales compartieron escenario en un clima festivo que consolidó el espíritu comunitario del encuentro. Desde el municipio destacaron el valor de la propuesta como un espacio que sigue ampliando la tradición y promoviendo la transmisión de saberes vinculados al folklore.

El Encuentro de Bombos Legüeros ya se posiciona como una de las actividades culturales más representativas fuera de temporada, con impacto turístico y participación creciente en cada edición.