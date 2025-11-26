Una noche coral para cerrar el año en Valle Hermoso

El Coro Municipal Somos Canto ofrecerá una nueva edición de su Concierto de Fin de Año este sábado 6 de diciembre en la Capilla San Antonio de Valle Hermoso. La presentación comenzará inmediatamente después de la misa de las 20, en un espacio que cada año convoca a vecinos y visitantes.

La agrupación se prepara para desplegar un repertorio pensado para transitar emociones, despedir el ciclo y compartir un encuentro cercano con el público. El concierto se presenta como un cierre que busca conectar a la comunidad desde la música y la celebración compartida.